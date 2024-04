Südkorea und USA halten gemeinsame Weltraumübung ab

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA halten derzeit eine gemeinsame Weltraumübung ab, um auf verschiedene Bedrohungen aus dem Weltraum, darunter Nordkoreas Spionagesatelliten, vorbereitet zu sein.Die südkoreanische Luftwaffe teilte mit, dass ein integriertes Team ihrer Staffel für Weltraumoperationen und der U.S. Space Forces Korea, die Einheit der US-Weltraumstreitkräfte in Südkorea, zum ersten Mal an der laufenden Übung Korea Flying Training (KFT) teilnehme.KFT ist eine regelmäßig stattfindende Übung mit dem Ziel, die Fähigkeit von Militärflugzeugen zur Durchführung von Missionen wie Luft-Luft- und Luft-Boden-Einsätzen, Aufklärung und Transport zu verbessern. Die Übung findet vom 12. bis 26. April auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gunsan an der Westküste Koreas statt.Das integrierte Team trainiert derzeit unter der Annahme, dass der Feind GPS-Signale stört.Die Übung wird auch deshalb mit Aufmerksamkeit verfolgt, weil Nordkorea große Fortschritte bei seiner Technologie für Satellitenstarts macht. Nordkorea hatte im vergangenen November seinen ersten militärischen Spionagesatelliten erfolgreich in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Dieses Jahr will das Land drei weitere Aufklärungssatelliten starten.Die südkoreanische Luftwaffe hatte im Dezember 2022 ihre Staffel für Weltraumoperationen gegründet.