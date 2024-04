Südkoreas U-23-Fußballer verpassen Olympia-Qualifikation

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft der Herren hat beim Asien-Cup gegen Indonesien verloren.Südkoreas U-23 verlor das Viertelfinale im katarischen Doha am Donnerstag mit 10:11 nach Elfmeterschießen.Damit verpasste die Mannschaft auch die Qualifikation für das olympische Fußballturnier in Paris. Die Finalisten und der Drittplazierte des Asien-Cups sind direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Der Vierte muss gegen Guinea um ein Olympia-Ticket spielen.Südkorea ist damit erstmals seit 40 Jahren nicht für das olympische Fußballturnier qualifiziert.Südkorea hatte ab der 70. Minute mit zehn Mann gespielt, nachdem Lee Young-jun wegen eines Fouls die rote Karte gesehen hatte. Trainer Hwang Sun-hong wurde in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit nach einem Wortgefecht mit dem Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt.Indonesien wird von dem Südkoreaner Shin Tae-yong trainiert. Die Überraschungsmannschaft des Turniers ist noch einen Sieg von der ersten Olympia-Teilnahme seit 1956 entfernt.