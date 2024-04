Corona-Testkosten werden bei Symptomlosen ab Mai nicht von Krankenversicherung übernommen

Photo : YONHAP News

Der Schwerpunkt des Krankenversicherungsschutzes in Bezug auf Covid-19 wird aufgrund der bevorstehenden Herabstufung der Krisenstufe auf Menschen verlagert, die Symptome aufweisen.Die Krisenstufe wegen Covid-19 in Südkorea wird mit Wirkung ab Mai von der zweithöchsten auf die niedrigste Stufe gesenkt.Das Gesundheitsministerium kündigte am Donnerstag an, dass im Mittelpunkt des Krankenversicherungsschutzes demnach die Diagnose und Behandlung von Patienten mit Symptomen stehen würden.Ab Mai werden die Stationskosten für Isolierzimmer und die Corona-Testkosten für symptomlose Menschen, Bewohner von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, deren Betreuer und Pflegekräfte nicht mehr von der nationalen Krankenversicherung finanziert.Bei Corona-Tests zum Zwecke der Verschreibung von Medikamenten für Menschen mit Symptomen und von Patienten in der Notaufnahme, auf einer Intensivstation sowie in Pflegeeinrichtungen in Regionen mit schwacher medizinischer Infrastruktur werden die Testkosten weiterhin von der Krankenversicherung übernommen.