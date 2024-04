Nordkorea testet in Anwesenheit von Kim Jong-un neue Granate für Mehrfachraketenwerfer

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Donnerstag den Test einer neuartigen 240-Millimeter-Granate für Mehrfachraketenwerfer beaufsichtigt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass die Testergebnisse der von einem neu gegründeten Verteidigungsunternehmen hergestellten Granate in Bezug auf Flugeigenschaften, Treffgenauigkeit und Konzentration sehr zufriedenstellend gewesen seien.Mehrfachraketenwerfer mit 240 Millimeter Kaliber gelten als ein Waffensystem, mit dem die südkoreanische Hauptstadtregion anvisiert wird. Sie werden häufig erwähnt, wenn Nordkorea damit droht, Seoul in ein Flammenmeer zu verwandeln.Nordkorea hatte im Februar bekannt gegeben, dass seine Nationale Akademie für Verteidigungswissenschaften eine neue, lenkbare 240-mm-Granate für Mehrfachraketenwerfer entwickelt habe. Mit dem Schießtest treibt das Land offenbar die Indienststellung der Granate voran.