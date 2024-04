Präsident Yoon und Oppositionsführer Lee treffen am Montag zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei DP, Lee Jae-myung, werden am Montag zu ihren ersten Gesprächen zusammenkommen.Cheon Jun-ho, Lees Chefsekretär, gab bekannt, dass beide Seiten vereinbart hätten, das Treffen um 14 Uhr am Montag im Präsidialamt im Seouler Bezirk Yongsan abzuhalten.Cheon selbst, der Politikchef der DP, Jin Sung-joon und der Parteisprecher Park Sung-joon würden an dem Treffen teilnehmen, hieß es.Aus dem Präsidialamt werden Stabschef Chung Jin-suk, der Chefsekretär für politische Angelegenheiten Hong Chul-ho und der Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit Lee Do-woon anwesend sein.Cheon erklärte, beide Seiten hätten beschlossen, sich nicht auf bestimmte Themen zu beschränken. Er äußerte dann die Erwartung, dass bei dem Treffen die bei den Parlamentswahlen geäußerte öffentliche Meinung Präsident Yoon übermittelt werde, ohne etwas hinzufügen und wegzulassen. Es sollten Maßnahmen zur vom Volk gewünschten Verbesserung der Lebensgrundlagen und zu einem Kurswechsel in der Staatsführung ausgearbeitet werden.