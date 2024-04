Südkorea und Kuba vereinbaren Einrichtung offizieller Vertretungen in ihren Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kuba haben sich auf die Einrichtung offizieller Vertretungen in ihren Ländern geeinigt.Dies gab das südkoreanische Außenministerium am Sonntag bekannt.Die beiden Länder bestätigten die Vereinbarung in einem diplomatischen Briefwechsel.Das Ministerium erklärte, dass es auf der Grundlage der Vereinbarung die Gespräche mit Kuba fortsetzen wird, um so bald wie möglich eine Botschaft in Havanna eröffnen zu können.Als Zwischenschritt zur Eröffnung einer Botschaft wird die Regierung ein vorübergehendes Büro in Havanna einrichten und Personal entsenden.Südkorea und Kuba hatten am 14. Februar auf dem Wege eines diplomatischen Briefwechsels zwischen ihren UN-Vertretungen in New York diplomatische Beziehungen aufgenommen.