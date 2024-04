Realmeter-Umfrage: Zustimmung zu Yoon sinkt auf tiefsten Stand seit August 2022

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer Umfrage auf den tiefsten Stand seit August 2022 gefallen.Realmeter befragte vom 22. bis 26. April landesweit 2.518 Menschen ab 18 Jahren. 30,2 Prozent der Befragten bewerteten Yoons Amtsführung positiv. Es war das schlechteste Ergebnis in einer Realmeter-Umfrage seit den 29,3 Prozent in der ersten Augustwoche 2022.Der Zustimmungswert ist von 37,3 Prozent in der ersten Aprilwoche die dritte Woche in Folge gefallen.66,9 Prozent, damit 2,6 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage, waren mit Yoons Arbeitsleistung unzufrieden.Die Umfrage wurde im Auftrag der Zeitung Energy Economy News Daily durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.