Album „Chopin Études“ von Lim Yunchan steht an Spitze britischer Klassik-Charts

Photo : YONHAP News

Das neue Album „Chopin Études“ von Pianist Lim Yunchan ist an die Spitze der britischen Klassik-Charts gelangt.Universal Music teilte am Freitag mit, dass das erste Studioalbum von Lim den ersten Platz der Specialist Classical Chart des Vereinigten Königreichs (Wochencharts vom 26. April bis 2. Mai) erreicht habe. In der Billboard Classical Chart der USA (28. April bis 4. Mai) habe das Album den zweiten Platz belegt.Der koreanische Pianist hatte einen exklusiven Plattenvertrag mit Decca, ein Plattenlabel der Universal Music Group, unterzeichnet und veröffentlichte am 19. April das Album „Chopin Études“. Darin spielt er 24 der insgesamt 27 Etüden für Klavier von Frédéric Chopin.Die britische Zeitschrift für klassische Musik „Gramophone“ kürte in der Mai-Ausgabe dieses Album zum Album des Monats und bezeichnete Lims Chopin-Etüden als einen „Triumph“.