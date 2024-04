Regierung ruft Ärzteschaft erneut zu Dialog auf

Photo : KBS News

Die Regierung hat sich zu Einzelgesprächen mit Ärztegruppen bereit geäußert.Vizegesundheitsminister Park Min-soo rief am Montag vor der Presse die Ärzteschaft auf, sich auf einen Dialog einzulassen, anstatt verschiedene Bedingungen zu nennen und den Dialog abzulehnen.Ärztegruppen verlangen unter anderem, dass die Regierung ihren Plan für mehr Medizinstudienplätze zurückzieht.Angesichts der Rücktritte von Medizinprofessoren aus Protest wies Park auf die zunehmenden Schmerzen und Ängste der Schwerkranken hin. Man sei sehr besorgt, ob das Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten, das für die ärztliche Behandlung essenziell sei, zerstört werden könnte.Der Vizeminister wiederholte auch den Appell an Ärztegruppen, sich an dem letzte Woche gegründeten präsidialen Sonderausschuss für die Gesundheitsreform zu beteiligen.Die Regierung werde ihre Politik weiter verbessern, damit die Ärzte unter besseren Bedingungen arbeiten und sich mit Stolz auf die Behandlung konzentrieren könnten, sagte Park weiter.