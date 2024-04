Zahl der Medizintouristen in Korea stieg letztes Jahr auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Jahr sind so viele ausländische Patienten wie nie zuvor für eine Behandlung nach Südkorea gekommen.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag kamen im Jahr 2023 605.768 ausländische Patienten ins Land.Dabei handelt es sich um in Südkorea behandelte ausländische Patienten, die nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt hier haben und weder in der nationalen Krankenversicherung versichert noch hier mitversichert sind.Das Gesundheitsministerium hat seit Mai letzten Jahres die Strategie verfolgt, mehr ausländische Patienten für eine Behandlung ins Land zu locken. Die Zahl der Medizintouristen stieg im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 144,2 Prozent.Verglichen mit 2019, als mit 497.000 der höchste Stand vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet worden war, waren es 21,8 Prozent mehr. Damit wurde der höchste Stand seit 2009 verzeichnet, als die Anlockung von Patienten aus dem Ausland medizinischen Einrichtungen erstmals erlaubt worden war.Letztes Jahr sind ausländische Patienten aus insgesamt 198 Ländern nach Südkorea gekommen. Patienten aus Japan führten die Liste an, gefolgt von China, den USA, Thailand und der Mongolei.