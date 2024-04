Südkoreas Sicherheitsberater: Beziehungen mit Russland können nach Kriegsende wiederhergestellt werden

Photo : YONHAP News

Die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland können nach Einschätzung des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas wiederhergestellt werden, wenn der Krieg in der Ukraine endet.Entsprechend äußerte sich der nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin in einem Exklusivinterview mit KBS, das am Samstag ausgestrahlt wurde.Russland habe zwar Waffen von Nordkorea geliefert bekommen. Was Nordkorea von Russland bekommen habe, sei aber sehr begrenzt gewesen. Grund sei, dass Russland wisse, worüber Südkorea besorgt sei, sagte Chang.Zu einer möglichen Kooperation zwischen Nordkorea, China und Russland hieß es, dass die trilaterale Solidarität noch keine Form angenommen habe. China und Russland verfolgten unterschiedliche Interessen.Nach weiteren Angaben unterstützt Seoul ein mögliches Spitzentreffen zwischen Nordkorea und Japan. Es gebe aber keinen Dialog zwischen beiden Ländern, sagte er weiter.