Südkorea begrüßt mögliche Beteiligung an AUKUS

Photo : KBS News

Südkorea und Australien haben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass die Beteiligung Südkoreas am Militärbündnis AUKUS als Partnerland erwogen wird.Die Erklärung veröffentlichten die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder nach ihrem Zwei-plus-Zwei-Treffen am Mittwoch in Melbourne.Korea habe es begrüßt, dass die AUKUS-Mitglieder eine Zusammenarbeit mit weiteren Partnern bei Pillar 2-Projekten für fortgeschrittene Fähigkeiten erwögen, hieß es darin.Beide Seiten hätten anerkannt, dass die zunehmende strategische Anpassung einer engeren bilateralen Verteidigungszusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern diene. Damit würden Frieden und Stabilität im Indopazifik sowie auf der koreanischen Halbinsel erhalten, hieß es weiter.AUKUS steht für die englischen Abkürzungen Australiens (AU), des Vereinigten Königreichs (UK) und der Vereinigten Staaten (US) und ist ein Militärbündnis der drei Länder.Pillar 1 des Abkommens zielt darauf ab, Australien nuklear angetriebene U-Boote bereitzustellen. Pillar 2 dient der gemeinsamen Entwicklung von fortgeschrittenen Technologien in acht Bereichen, darunter Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.Neben Südkorea sollen möglicherweise auch weitere befreundete Länder der USA an Pillar 2-Projekten beteiligt werden, darunter Japan, Kanada und Neuseeland.