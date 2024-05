US-Kommandeur weist Nordkoreas Kritik an Übungen mit Südkorea zurück

Photo : YONHAP News

Ein US-Kommandeur hat die jüngste Kritik Nordkoreas an gemeinsamen Übungen der Spezialeinheiten Südkoreas und der USA zurückgewiesen.Die Übungen seien nicht gegen einen bestimmten Gegenpart gerichtet, betonte Derek Lipson, Kommandeur des US-Kommandos für Spezialoperationen in Südkorea, in einem Medieninterview am Dienstag. Im Zentrum der seit Jahrzehnten durchgeführten Übungen stehe die Verbesserung der Fähigkeit zur Durchführung von Operationen.Nordkorea hatte am 22. April nahe Pjöngjang mehrere Geschosse mit supergroßen Mehrfachraketenwerfern abgefeuert. Die Schießübung hatte das Land mit den gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA wie einer am 18. April durchgeführten Luftinfiltrationsübung der Spezialeinheiten begründet. Diese stellten militärische Provokationen feindseliger Gruppen dar, um Nordkorea mit Gewalt zu erdrücken, hatte es geheißen.Lipson sagte, die Streitkräfte müssten trainieren, um bereit zu sein, wenn sie im Krisenfall zu einer Reaktion aufgefordert seien. Eine Armee verfolge mit Übungen nicht das Ziel, Botschaften an ein Gegenüber zu übermitteln.