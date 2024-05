Weißes Haus: Russland beliefert Nordkorea mit mehr Öl als erlaubt

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Weißen Hauses beliefert Russland Nordkorea mit mehr Öl als nach den Sanktionen des Weltsicherheitsrats erlaubt.Der Sprecher des Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington, dass Russland allein im März 165.000 Öl nach Nordkorea geliefert habe.Russland verschiffe das Öl vom Hafen von Wostotschny im russischen Fernen Osten aus. In diesem Jahr sei die erlaubte Menge von 500.000 Barrel bereits überschritten worden.Da Handelshäfen Russlands und Nordkorea nahe beieinanderlägen, könne Moskau die Lieferungen unbegrenzt fortsetzen.Laut dem Sprecher stehen die Öl-Lieferungen im Zusammenhang mit nordkoreanischen ballistischen Raketen, die Russland unter Verstoß gegen UN-Resolutionen für seinen Krieg gegen die Ukraine einsetzt.Am Dienstag hatte ein UN-Gremium zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen seine Arbeit einstellen müssen. Dessen Mandat hatte wegen Russlands Veto im Weltsicherheitsrat nicht verlängert werden können.