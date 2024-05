Yoon lädt zum Kindertag Kinder in den früheren Präsidentensitz Cheong Wa Dae ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Sonntag anlässlich des Kindertages eine Veranstaltung für Kinder und ihre Familien organisiert.Er lud etwa 360 Kinder und ihre Familien in den ehemaligen Präsidentensitz Cheong Wa Dae in Seoul ein.Bei der Veranstaltung sagte Yoon, er freue sich immer, Kinder zu treffen, und bedankte sich bei den Eltern, Lehrern und Bediensteten der Kindertageseinrichtungen.Zu den Gästen gehörten Kinder aus ländlichen Gebieten und aus Pflegefamilien sowie Kinder von Alleinerziehenden und aus multikulturellen Familien.Die eingeladenen Kinder nahmen an verschiedenen Bildungsprogrammen teil, der Präsident war bei einem der Programme anwesend.