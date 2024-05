Südkorea und China koordinieren Besuch des südkoreanischen Außenministers

Photo : YONHAP News

Südkorea und China stimmen sich derzeit über die letzten Vorbereitungen für den Besuch des südkoreanischen Außenministers Cho Tae-yul in China ab.Ein hochrangiger Beamter der südkoreanischen Botschaft in China erklärte am Dienstag, dass der chinesische Außenminister Wang Yi Cho in einem Telefonat im Februar zu einem Besuch zu einem frühen und günstigen Zeitpunkt eingeladen habe und dass man sich nun in der Endphase der Abstimmung befinde.Der Beamte fügte hinzu, dass Vorkehrungen zur Erörterung der Themen von beiderseitigem Interesse getroffen werden, darunter die Entwicklungsrichtung der bilateralen Beziehungen, Versuche eines frühzeitigen Austauschs auf hoher Ebene, die Zusammenarbeit bei Lieferketten und Nordkorea-Fragen.Chos Besuch erfolgt auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen während ihres ersten Telefongesprächs im Februar. Außerdem dient er der Koordinierung der Tagesordnungen im Vorfeld des bevorstehenden trilateralen Gipfels zwischen China, Südkorea und Japan, der voraussichtlich am 26. und 27. Mai in Seoul stattfinden soll.Es ist das erste persönliche Treffen der Außenminister Südkoreas und Chinas seit dem trilateralen Außenministertreffen in Busan im vergangenen November. Zugleich ist es der erste Besuch eines südkoreanischen Außenministers in Peking seit sechseinhalb Jahren. Im November 2017 war die damalige Ministerin Kang Kyung-wha dort zu Besuch.