Trump-Vertrauter fordert Überdenken von Notfallplan für Korea

Photo : YONHAP News

Ein früherer ranghoher Pentagon-Beamter hat ein Überdenken des Notfallplans für Korea gefordert.Südkorea und die USA müssten ihren gemeinsamen Notfallplan überarbeiten, wenn dieser eine Entsendung einer großen Zahl von US-Soldaten zur Abwehr einer nordkoreanischen Invasion umfasse.Für die USA sei es unbedingt erforderlich, sich auf die "entscheidende" Bedrohung durch China zu konzentrieren, sagte Elbridge Colby, der frühere stellvertretende Abteilungsleiter für Strategie und Streitkräfteentwicklung zur Zeit der Trump-Regierung, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Wären die USA stark in einen Krieg mit Nordkorea involviert, wäre dies die "perfekte Ablenkung", während die USA eigentlich "härtesten" Bedrohungen durch China Priorität einräumen müssten, erläuterte er.Auch sprach er sich dafür aus, dass Südkorea zügig von den USA die operationale Kontrolle in Kriegszeiten (OPCON) übernimmt. Der Verbündete müsse eine "überragende" Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen.Colby wird als möglicher nationaler Sicherheitsberater für den Fall gehandelt, dass Trump wieder Präsident wird.