US-Sondergesandte sagt Unterstützung für Gespräche zwischen Nordkorea und Japan über entführte Japaner zu

Photo : YONHAP News

Die USA wollen Japan in seinen Bemühungen unterstützen, mit Nordkorea über das Schicksal von Entführungsopfern zu sprechen.Washington wolle Unterstützung leisten, damit Pjöngjang für solche Gespräche an den Verhandlungstisch zurückkehrt, sagte die Sonderbotschafterin für Menschenrechte in Nordkorea, Julie Turner, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der japanischen Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“.Die USA würden sich dafür einsetzen, dass es Antworten aus Nordkorea für japanische Familien gebe, die eine sofortige Rückkehr ihrer entführten Mitglieder forderten, sagte sie.Turner hatte sich am 1. Mai in den USA mit Angehörigen von japanischen Entführten getroffen.Zu Berichten, nach denen der japanische Premierminister Fumio Kishida sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen wolle, um eine Lösung in der Entführungsfrage zu finden, sagte sie, dass es hierzu keine Meinungsabstimmung zwischen Südkorea, Japan und den USA gegeben habe.Die USA wünschten sich außerdem eine Einflussnahme Chinas, damit die Entführungsfrage geklärt und Nordkorea zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm bewegt werden kann.