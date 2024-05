Langjähriger Propagandachef Nordkoreas im Alter von 94 Jahren gestorben

Photo : KBS News

Nordkoreas langjähriger Propagandachef Kim Ki-nam ist im Alter von 94 Jahren gestorben.Kim, der auch den Beinamen „Goebbels Nordkoreas“ trug, diente als Propagandasekretär der Arbeiterpartei drei Generationen von Herrschern. Er arbeitete bereits für Staatsgründer Kim Il-sung, später für Kim Jong-il sowie für den amtierenden Machthaber Kim Jong-un.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch über Kim Ki-nams Tod am Dienstag.Der Genosse Kim habe alles für den heiligen Kampf gewidmet, um die ideologische Reinheit der Revolution Nordkoreas zu bewahren und den Sieg des Sozialismus zu gewährleisten, hieß es.Kim bekommt den Angaben zufolge ein Staatsbegräbnis. Die Leitung des Bestattungskomitees übernehme der Machthaber Kim Jong-un selbst.Kim Jong-un habe den Hinterbliebenen um 2 Uhr am Mittwoch einen Kondolenzbesuch abgestattet, hieß es weiter.Kim Ki-nam war der engste Vertraute des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il. Er leitete Nordkoreas Trauerdelegation, nachdem der ehemalige südkoreanische Präsident Kim Dae-jung im August 2009 gestorben war.