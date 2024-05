Präsident Yoon gibt morgen zum zweiten Jahrestag der Amtseinführung Pressekonferenz

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol gibt am Donnerstag anlässlich des zweiten Jubiläums seines Amtsantritts eine Pressekonferenz.Diese wird um 10 Uhr beginnen. Yoon wird zunächst in seinem Büro im Präsidialamt in Yongsan, Seoul eine Botschaft an die Nation veröffentlichen.In der voraussichtlich 20-minütigen Botschaft wird er auf die vergangenen zwei Jahre im Amt zurückblicken und den Stand der Umsetzung der Politik erläutern. Auch wird er Pläne für die Staatsführung in den nächsten drei Jahren präsentieren.Anschließend wird er sich etwa eine Stunde lang Fragen der Presse stellen, und zwar ohne thematische Einschränkungen.Wie verlautete, rechne Yoon damit, dass sich die Fragen auf die empfindlichsten Angelegenheiten konzentrieren werden. Er sei entschlossen, sich persönlich zu erklären.Es werden vielfältige Fragen zu verschiedenen Angelegenheiten erwartet, darunter dazu, ob Yoon sein Veto gegen das Gesetz zur Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Wahrheitsklärung in Bezug auf die umstrittenen Ermittlungen im Todesfall eines Marineinfanteristen im vergangenen Sommer einlegen will. Erwartet werden auch Fragen zu den Vorwürfen gegen seine Gattin Kim Keon-hee, der Wiedereinführung des Amtes des präsidialen Chefsekretärs für zivile Angelegenheiten und der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze.Es wird die erste offizielle Pressekonferenz von Yoon seit 21 Monaten sein. Die letzte Pressekonferenz gab es im August 2022 anlässlich 100 Tagen im Amt.