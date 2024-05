Ärzte mit ausländischen Approbationen dürfen künftig bei höchster Alarmstufe in Korea praktizieren

Photo : YONHAP News

Ärzte mit ausländischen Approbationen dürfen künftig in Südkorea praktizieren, wenn die höchste Krisen-Alarmstufe im Gesundheitswesen wie derzeit gilt.Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Medizinrecht im Zeitraum bis 20. Mai angekündigt würden.Zur Begründung hieß es, man wolle die Gesundheit und das Leben der Bürger schützen, indem Personen mit ausländischen Arztlizenzen erlaubt werde, mit einer Genehmigung des Gesundheitsministers medizinische Dienstleistungen anzubieten.Angesichts der kollektiven Kündigungen von Assistenzärzten aus Protest gegen die geplante Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze hatte die Regierung am 23. Februar den Katastrophenalarm für das Gesundheitswesen auf die höchste Stufe angehoben.Seitdem hatte die Regierung ein System zur Notfallversorgung eingeführt, um gegen das Vakuum bei der medizinischen Versorgung vorzugehen. Jedoch schlossen sich mittlerweile auch Medizinprofessoren der Kündigungswelle an, was die Regierung offenbar zur diesmaligen Entscheidung bewog.