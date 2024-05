Koreanische Auto-Exporte im April auf Rekordhoch von 6,8 Milliarden Dollar gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Automobilexporte sind im April auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Nach Angaben des Industrieministeriums am Mittwoch legten die Automobilausfuhren im April gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu.Damit wurde der im vergangenen November verzeichnete bisherige Monatsrekord von 6,53 Milliarden Dollar übertroffen.Das Exportvolumen im Zeitraum von Januar bis April wuchs um 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 24,3 Milliarden Dollar. Das entspricht dem höchsten Stand in den ersten vier Monaten eines Jahres.Aufgrund der gewachsenen Nachfrage nach Hybridautos in den USA und Europa stiegen die Ausfuhren umweltfreundlicher Fahrzeuge im April gegenüber dem Vorjahr um 11,6 Prozent auf 2,29 Milliarden Dollar. Damit wurde der im März letzten Jahres erzielte bisherige Rekord von 2,27 Milliarden Dollar übertroffen.