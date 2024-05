Große Hangeul-Wand im Koreanischen Kulturzentrum in New York geplant

Photo : YONHAP News

Im neuen Gebäude des Koreanischen Kulturzentrums New York in Manhattan wird eine 22 Meter hohe Wand mit Schriftzeichen des koreanischen Alphabets Hangeul errichtet.Das Kulturzentrum gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, gemeinsam mit dem renommierten Installationskünstler Kang Ik-joong das „Hangeul-Wandprojekt“ durchzuführen.Im Mai kann jeder in der Welt auf der Website des Projektes (www.hangeulwall.org) sein eigenes Hangeul-Kunstwerk erstellen, wenn er zum Thema „Geschichte, die Sie mit der Welt teilen möchten“ eine Phrase eingibt. Englische Wörter können nach der Eingabe automatisch ins Koreanische übersetzt werden.Kang wird 1.000 von den eingereichten koreanischen Phrasen auswählen, um diese für die Schaffung eines großen Wandbildes zu verwenden. Die Hangeul-Wand soll im September enthüllt werden.Die südkoreanischen Schauspielerinnen und Schauspieler Han Hyo-joo, Lee Ha-nee, Han Ji-min, Ryu Seung-ryong und Lee Byung-hun sowie die K-Pop-Gruppe BoyNextDoor haben ihre Vorschläge bereits eingereicht.