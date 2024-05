Verschuldung privater Haushalte in Südkorea fällt unter 100 Prozent des BIP

Photo : YONHAP News

Die Verschuldung der privaten Haushalte in Südkorea blieb im Auftaktquartal erstmals seit dreieinhalb Jahren hinter der Wirtschaftsleistung zurück.Die Haushaltsschulden in Südkorea waren im Lauf der Corona-Pandemie vor allem aufgrund der niedrigen Zinsen und hoher Investitionen in Immobilien und Aktien rasch gestiegen und übertrafen damit die Wirtschaftsleistung bei weitem. Die geldpolitische Straffung beginnend mit der Leitzinserhöhung in der zweiten Hälfte 2021 führte offenbar zu einer Reduzierung der Schuldenlast.Laut dem jüngsten Bericht des Institute of International Finance (IIF) zur weltweiten Verschuldung ergab die Ermittlung des Verhältnisses der Schulden der privaten Haushalte zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 34 Ländern für das erste Quartal, dass Südkorea mit 98,9 Prozent die höchste Quote verzeichnete.Auf den Plätzen zwei bis fünf folgten Hongkong (92,5 Prozent), Thailand (91,8 Prozent), das Vereinigte Königreich (78,1 Prozent) und die Vereinigten Staaten (71,8 Prozent).Südkorea ist damit seit 2020 das Land mit der höchsten Haushaltsverschuldung. Die Quote der privaten Schulden fiel jedoch erstmals wieder unter 100 Prozent, nachdem diese Marke im dritten Quartal 2020 mit 100,5 Prozent überschritten worden war.Der Gouverneur der Zentralbank Bank of Korea, Rhee Chang-yong, hatte im vergangenen August das Ziel ausgegeben, das Verhältnis der Haushaltsverschuldung zum BIP schrittweise auf 80 Prozent zu senken.Bei der Staatsschuldenquote belegte Südkorea mit 47,1 Prozent den 22. Platz. Die Quote sank verglichen mit dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte.Die höchste Staatsschuldenquote verbuchte Japan mit 231 Prozent.