US-Gericht ordnet Einziehung von Kryptowährungskonten im Zusammenhang mit Nordkoreas Cyberkriminialität an

Photo : YONHAP News

Ein US-Gericht hat die Beschlagnahmung von 279 Kryptowährungskonten angeordnet, auf denen sich Erlöse aus Verbrechen nordkoreanischer Hacker befinden.Wie der US-Auslandssender Voice of America am Freitag berichtete, habe Richter Timothy Kelly am US-Bezirksgericht für den Bezirk Columbia am Mittwoch dem Antrag der Bundesanwaltschaft auf ein Abwesenheitsurteil über die betroffenen Konten stattgegeben und die Einziehung der Gelder beschlossen.Gemäß dem Urteil gingen die Konten an die Kasse der US-Regierung.Die US-Staatsanwaltschaft hatte im August 2020 eine Klage eingereicht, um 280 Kryptowährungskonten zu beschlagnahmen, auf denen Erlöse aus Verbrechen nordkoreanischer Hacker vermutet werden. Im Falle von 279 dieser Konten wurde die Beschlagnahmung beschlossen.Ein US-Gericht hatte zuvor im März dieses Jahres die Einziehung der Gelder von 145 Konten beschlossen.Die US-Regierung hat seit 2018 zivilrechtliche Klagen eingereicht, um Finanzvermögen im Zusammenhang mit Verstößen gegen Nordkorea-Sanktionen zu konfiszieren.