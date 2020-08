Nationales Justizministerium befiehlt Staatsanwaltschaft striktes Vorgehen gegen Behinderung von Covid-19-Eindämmung

Das Justizministerium hat die Staatsanwaltschaft angewiesen, gegen Behinderungen der Bemühungen um die Covid-19-Eindämmung strikt vorzugehen.



Nach Angaben des Ministeriums wurde der Staatsanwaltschaft befohlen, in enger Kooperation mit den zuständigen Institutionen wie der Polizei insbesondere gegen Verstöße gegen Gesetze und Bestimmungen zu Versammlungen und Kundgebungen durchzugreifen. Genannt wurden Verstöße gegen die Befehle zur Versammlungsbeschränkung wegen der Coronavirus-Ausbreitung und illegale gewaltsame Kundgebungen.



Die Polizei nahm unterdessen 30 Teilnehmer an einer Großkundgebung am Samstag, dem Unabhängigkeitstag, auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul fest, unter anderem wegen des Vorwurfs der Verletzung des Infektionsschutzgesetzes. Die Kundgebung wurde von konservativen Organisationen veranstaltet, darunter eine Kirche in Seoul, die sich zu einem Coronavirus-Infektionsherd entwickelt hat.



Die Polizeibehörde der Stadt Seoul teilte mit, dass illegale Handlungen bei der Kundgebung festgestellt worden seien. Sie werde ein zuständiges Ermittlungsteam bilden, um gegen die Veranstalter und Teilnehmer zu ermitteln.