Politik Regierung will mehr vorsorgliche Corona-Tests veranlassen

Die Regierung will mehr vorsorgliche Corona-Tests veranlassen, um einem Ausbruch lokaler Infektionen effektiv vorzubeugen.



Das Gesundheitsministerium teilte vor der Presse mit, dass eine entsprechende Verwaltungsanordnung für die nächsten drei Wochen in der Hauptstadtregion gelte. Man solle sich demnach binnen 48 Stunden testen lassen, sollte ein Arzt oder Apotheker dies empfohlen haben.



Wer sich trotzdem nicht testen lässt und später als Infizierter erfasst wird, dem droht gemäß dem Gesetz zur Prävention von Infektionskrankheiten ein Bußgeld in Höhe von zwei Millionen Won (1.785 Dollar). Auch drohen der Ausschluss von der Finanzierung der Behandlungs- und Lebenshaltungskosten sowie Regresszahlungen.