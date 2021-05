CNN: USA gegenüber Impfstoff-Lieferungen und anderer humanitärer Hilfe für Nordkorea aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung ist gegenüber Lieferungen von Corona-Impfstoffen und anderer humanitärer Hilfe für Nordkorea aufgeschlossen.Das berichtete der US-Nachrichtensender CNN am Dienstag und berief sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus Regierungskreisen.Aktuell gebe es aber keine Pläne für Impfstoff-Lieferungen an Pjöngjang, wurde der Beamte zitiert. Dieser habe auch darauf hingewiesen, dass Nordkorea eine Zusammenarbeit mit der Impfstoff-Plattform COVAX verweigert habe. Zudem habe Nordkorea ein Hilfsangebot aus Seoul ausgeschlagen.Der Beamte habe jedoch von der Einschätzung in der Biden-Regierung berichtet, dass eine Hilfe mit Impfstoffen ein diplomatisches Engagement erleichtern könne. Denn Nordkorea würde sich nicht auf Washington einlassen, solange die Pandemie-Gefahr bestehe.Hilfe für Nordkorea müsste jedoch von einer effektiven Überwachung begleitet sein, um sicherzustellen, dass diese auch bei den vorgesehenen Empfängern ankomme, habe der Beamte weiter gesagt.Andere Regierungsbeamte und Experten seien laut CNN aber skeptisch, ob humanitäre Hilfe Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückholen könne. Sie begründeten dies mit Nordkoreas Beharren auf einer Aufhebung der Sanktionen.