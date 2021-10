USA kondolieren zum Tod des früheren Präsidenten Roh Tae-woo

Photo : YONHAP News

Die USA haben zum Tod des früheren südkoreanischen Präsidenten Roh Tae-woo kondoliert.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte am Mittwoch, dass die USA den Südkoreanern ihre tiefste Anteilnahme aussprechen würden.Roh habe ein "kompliziertes Erbe" hinterlassen. In seine Amtszeit sei aber auch die Festigung der demokratischen Tradition des Landes gefallen, ebenso der Beitritt zu den Vereinten Nationen und ein starkes Engagement für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Die US-amerikanisch-südkoreanische Allianz setze sich seit 70 Jahren für Rechtsstaatlichkeit in der Welt und multilaterale Institutionen ein. Auch die Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel, im Indopazifik und darüber hinaus werde angestrebt, hieß es.Auf Rohs Rolle während des Putsches vom Dezember 1979 und bei der Niederschlagung von Protesten sowie der daraus resultierenden Kritik an seiner Person in Südkorea wurde in der Erklärung nicht eingegangen.Roh war am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren gestorben.