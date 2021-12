Kultur „The Apartment with Two Women“ zur Berlinale eingeladen

Der Film „The Apartment with Two Women“ von Regisseurin Kim Se-in ist offiziell zu den 72. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.



Das gab der Filmverleih FINECUT am Donnerstag bekannt.



Der Film wird in der Sektion Panorama außerhalb des Wettbewerbs gezeigt.



Der Film wirft anhand eines Mutter-Tochter-Konflikts eine Frage nach dem Sinn der Familie auf und ist Kims Abschlusswerk an der Korean Academy of Film Arts.



Der Film gewann beim diesjährigen Busan Internationalen Filmfestival im Oktober fünf Auszeichnungen, darunter den New Currents Award.



Die 72. Berlinale wird am 10. Februar eröffnet.