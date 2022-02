Zentrum von UN Women für Gleichstellung wird in Südkorea gegründet

Photo : KBS News

In Südkorea wird das UN Women Centre of Excellence for Gender Equality gegründet.Das Ministerium für Gleichstellung und Familie teilte am Dienstag mit, dass die Regierung und UN Women ein Memorandum über die Gründung und den Betrieb des Zentrums unterzeichnet und ausgetauscht hätten.Das Zentrum für Gleichstellung wird das erste Kompetenzzentrum von UN Women in der asiatischen Region und das erste UN-Organ im Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter in Südkorea sein.Gleichstellungsministerin Chung Young-ai äußerte die Erwartung, dass das Zentrum von UN Women für Gleichstellung ein Sprungbrett für eine größere Politikkompetenz asiatisch-pazifischer Länder auf dem Gebiet Gleichstellung und für die Verstärkung der internationalen Kooperation sein werde.