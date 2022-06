Vizeaußenminister Südkoreas und der Ukraine führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der Ukraine haben über den Wiederaufbau nach dem Krieg in dem osteuropäischen Land gesprochen.Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister Lee Do-hoon und der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Dmytro Senik, führten am Dienstag in Seoul Gespräche hinter verschlossenen Türen.Es wird davon ausgegangen, dass humanitäre Hilfe für die Ukraine und Maßnahmen zur Kooperation für den Wiederaufbau nach dem Krieg erörtert wurden.Senik reiste als erster hochrangiger Vertreter der Ukraine in aller Öffentlichkeit nach Südkorea, nachdem Russland im Februar Angriffe auf das Land gestartet hatte.Senik wird bis Mittwoch in Südkorea bleiben und laut Berichten auch mit Unternehmensvertretern zusammenkommen.