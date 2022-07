Taifun zieht von Guam aus nach Norden

Photo : YONHAP News

Ein Taifun ist am Donnerstagabend nordnordwestlich von Guam entstanden und zieht nun nach Norden.Der fünfte Taifun der Saison, Songda, soll am Samstag in weiter Entfernung das Meer südlich der südkoreanischen Insel Jeju passieren.Am Sonntag soll der Taifun das Meer nordöstlich der chinesischen Metropole Shanghai erreichen und sich danach auf das Niveau einer sogenannten tropischen Depression abschwächen.Die südlichen Gebiete Koreas sollen unter dem Einfluss des Taifuns stehen. Auf Jeju und an der Südküste des Landes werden starke Regenfälle erwartet. Der Regen wird am Samstagvormittag auf Jeju einsetzen, in der Nacht wird es auch an der Südküste regnen. Die Regenfront soll am Sonntag die südlichen Regionen Yeongnam und Honam erreichen.Im Binnenland wird es unterdessen heiß sein. Am Samstag soll das Quecksilber in Seoul und Chuncheon auf 35 Grad klettern, in Gwangju auf 34 Grad.