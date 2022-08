Zwei Tage bis zum Start von Südkoreas Mondorbiter Danuri

Photo : YONHAP News

Südkoreas erste Mondsonde „Danuri“ wird am Freitagmorgen koreanischer Zeit in Florida gestartet.Der Mondorbiter wurde letzten Monat in einem speziellen vibrationsfreien Container in die USA befördert. Nach der Ankunft auf dem Stützpunkt der Weltraumstreitkräfte in Florida wurde die Sonde einen Monat lang überprüft. Laut dem Ministerium für Wissenschaft und IKT wurden dabei bisher keine Probleme festgestellt.Damit muss die Trägerrakete Falcon 9 des Unternehmens SpaceX die Mondsonde nur noch sicher ins All befördern.Der Start war ursprünglich am 3. August koreanischer Zeit geplant. SpaceX teilte jedoch vor einer Woche mit, dass der Start verschoben werden müsse, weil zusätzliche Kontrollen der Trägerrakete erforderlich seien.Die Vorbereitungen nach der Terminänderung verliefen aber reibungslos. Danuri wurde mit der Spitze von Falcon 9, dem Verkleidungsmodul (fairing module), verbunden und wird heute mit der Trägerrakete verbunden.Yoon Mi-ran vom Wissenschaftsministerium sagte, die Montage von Danuri an das Verkleidungsmodul sei abgeschlossen worden. Derzeit finde die Verbindung der Verkleidung mit der Trägerrakete statt.Falcon 9 mit Danuri wird am Donnerstag gegen 15 Uhr, einen Tag vor dem Start, zur Startrampe gebracht und aufgerichtet. Nachdem die Kontrolle für den Start abgeschlossen ist, wird nach der Betankung der Countdown beginnen.Danuri wird am 5. August um 8.08 Uhr koreanischer Zeit, am 4. August um 19.08 Uhr Ortszeit, gestartet.Etwa 40 Minuten nach dem Start wird die Trennung von Danuri von der Falcon 9-Rakete mit einer eigenen Kamera in Echtzeit übertragen. Eine Stunde später soll das Ergebnis der Kommunikationsaufnahme bekannt gemacht werden.