Erste zehn Juli-Tage in Südkorea von Rekordhitze geprägt

Photo : YONHAP News

Die ersten zehn Juli-Tage dieses Jahres waren die heißesten seit dem Aufzeichnungsbeginn.Nach Angaben des Wetteramtes am Donnerstag lag die landesweit durchschnittliche Temperatur in dem Zeitraum bei 27,1 Grad Celsius. Der höchste Wert betrug 32 Grad.Das entspricht dem höchsten Stand in den ersten zehn Tagen in einem Juli seit Beginn der Aufzeichnung entsprechender Daten im Jahr 1973.Das Wetteramt führte das Ergebnis auf die feuchtwarme Luft wegen des Nordpazifischen Hochs und eine starke Sonneneinstrahlung während einer vergleichsweise trockenen Phase in der Regenzeit zurück.Im Juli wurde im Landesdurchschnitt an 5,8 Tagen der Tageshöchstwert von 33 Grad oder höher gemeldet. Das sind 1,7 Tage mehr als der Durchschnitt in den vergangenen 30 Jahren. An 3,8 Tagen, damit ein Tag mehr als in den letzten Jahren, wurden tropische Nächte gemeldet.Die Monsunregenzeit dauerte in den zentralen und südlichen Gebieten 33 Tage an, auf der Insel Jeju 34 Tage. Das entspricht einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in den letzten Jahren.Jedoch war die landesweit erfasste durchschnittliche Niederschlagsmenge mit 284,1 Millimeter viel geringer als der Durchschnitt in den letzten Jahren von 356,7 Millimeter.