Voraussichtlich 40.000 Menschen in Korea feuern Nationalelf im zweiten WM-Spiel gemeinsam an

Photo : YONHAP News

Voraussichtlich etwa 40.000 Menschen in Südkorea werden sich heute Abend versammeln, um die Fußball-Nationalmannschaft in deren zweiten Spiel bei der WM in Katar gemeinsam anzufeuern.Gemeinsame Anfeuerungsaktionen wird es an sechs Orten im Land geben, darunter der Gwanghwamun-Platz in der Stadtmitte von Seoul und das Weltcup-Stadion in Suwon.Die Polizei rechnet mit etwa 39.000 Fans bei den Aktionen, darunter 30.000 auf dem Gwanghwamun-Platz und 5.000 im Stadion in Suwon.Die Polizei kündigte an, für ein Sicherheitsmanagement bei den Menschenmassen ein engmaschiges Kooperationssystem mit den lokalen Verwaltungen und Veranstaltern aufrechtzuerhalten.Für die Ordnungsbewahrung und Anti-Terror-Aktivitäten will die Polizei landesweit 316 Polizeibeamte, 14 Bereitschaftstrupps und 32 Spezialkräfte einsetzen. Auf dem Gwanghwamun-Platz, wo die größte Teilnehmerzahl erwartet wird, werden nach dem Plan 150 Polizeibeamte, zwölf Bereitschaftstrupps (etwa 700 Personen) und 20 Spezialkräfte zum Einsatz kommen.