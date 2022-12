Südkoreas Mondorbiter Danuri soll am Samstag in Mondumlauf eintreten

Photo : KBS News

Südkoreas erste Mondsonde Danuri wird am Samstag in einen Mondorbit eintreten.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT und das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt teilten mit, dass sich Danuri am frühen Samstagmorgen dem Mond auf 108 Kilometer nähern werde.Es wird gegen 2.45 Uhr am Samstag das erste Mänover für den Eintritt des Mondorbiters in eine Mondumlaufbahn vorgenommen. Das erste Manöver für den Orbit-Eintritt gilt als schwierigste Aufgabe im Erkundungsprozess von Danuri.Damit der Mondorbiter auf stabile Weise in der Mondschwerkraft gefangen wird, muss seine Geschwindigkeit stark reduziert werden, damit der Zielort genau erreicht wird.Falls die Geschwindigkeit zu hoch ist, kann der Mondorbiter an dem Mond vorbeifliegen. Bei einer zu geringen Geschwindigkeit kann die Sonde auf dem Mond abstürzen.Danuri bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8.000 Stundenkilometern. Die Geschwindigkeit wird mittels des Betriebs seiner Strahlruder auf 7.500 Stundenkilometer reduziert, damit der Orbiter in einen Mondumlauf eintritt.Sollte das erste Manöver für den Orbit-Eintritt gelingen, wird sich Danuri nach vier weiteren Manövern auf einer Umlaufbahn in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond einpendeln.Danuri wird dann nach einem Probebetrieb im Januar nächsten Jahres ein Jahr lang den Mond umkreisen und Erkundungaufgaben durchführen.