Kultur Koreanische Pop-Diva Hyun Mee im Alter von 85 Jahren gestorben

Die bekannte koreanische Popsängerin Hyun Mee ist tot.



Wie aus Kreisen der Polizei und Musikindustrie verlautete, sei sie am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in ihrer Wohnung in Seoul leblos aufgefunden worden.



Dort war die 85-Jährige offenbar zusammengebrochen und später vom Leiter ihres Fanklubs entdeckt worden. Die Sängerin wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt.



Hyun Mee wurde 1938 in Pjöngjang geboren und kam im Koreakrieg (1950-53) in den Süden. Ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche begann sie im Alter von 20 Jahren als Tänzerin bei der 8. US-Armee.



Berühmt wurde sie mit dem Hit "Night Fog" aus ihrem 1962 veröffentlichten Debütalbum. Es folgten zahlreiche weitere Hits wie "The Face I Want to See", "Leave Without Saying Goodbye", "All My Love" und "Just Good".



"Night Fog" ist eine Adaption von Nat King Coles "It's A Lonesome Old Town". Das Lied hatte Hyuns Mann, ein Komponist, umgeschrieben.



Die Trauerhalle wurde im Krankenhaus der Chung-Ang Universität in Seoul eingerichtet.