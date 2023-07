Asiatische Qualifikation für Fußball-WM 2026 beginnt im Oktober

Photo : YONHAP News

Die asiatische Qualifikation für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 wird im Oktober dieses Jahres beginnen.Der Asiatische Fußballverband AFC gab am Freitag in seinem Internetauftritt Pläne für die Qualifikationsspiele für die WM 2026 und die Asienmeisterschaft 2027 in Saudi-Arabien bekannt.Die Qualifikationsspiele in der asiatischen Region für die WM 2026, die von den USA, Mexiko und Kanada gemeinsam ausgetragen wird, gehen über zwei Runden.Von den 45 AFC-Mitgliedern werden die 18 gemäß dem FIFA-Ranking vom Juli am niedrigsten rangierten Länder die erste Runde bestreiten. Die neun Sieger der ersten Runde werden mit den 27 restlichen Ländern in die zweite Runde einziehen.