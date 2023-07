Wissenschaft Alle südkoreanischen Teilnehmer gewinnen Medaillen bei Internationaler Mathematik-Olympiade

Bei der 64. Internationalen Mathematik-Olympiade haben alle Mitglieder des südkoreanischen Teams Medaillen gewonnen.



Das gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT bekannt. Die Mathematik-Olympiade fand vom 2. bis 12. Juli im japanischen Chiba statt.



Von den koreanischen Mannschaftsmitgliedern holten Bae Jun-hwi, Lee Gyu-dong, Jin Young-beom und Choi Yoo-jin jeweils Gold, während Lee Ji-hoo und Jung Yu-chan jeweils eine Silbermedaille gewannen.



An dem diesjährigen Wettbewerb nahmen 612 Schülerinnen und Schüler aus 112 Ländern teil. Mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen und 215 Punkten rangierte Südkorea auf Platz drei in der Nationenwertung hinter China und den USA.



Bae Jun-hwi erhielt 42 von 42 möglichen Punkten und war damit der erfolgreichste Teilnehmer des Wettbewerbs.



Bae und Lee Gyu-dong holten zudem das dritte Jahr in Folge Gold. Das entspreche der besten persönlichen Leistung im südkoreanischen Team, teilte das Wissenschaftsministerium mit.



Choi Woo-jin gewann innerhalb von drei Jahren zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille.