World Taekwondo Grand Prix Challenge beginnt am Samstag in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die World Taekwondo Grand Prix Challenge 2023 findet vom 15. bis 18. Juli im südkoreanischen Muju statt.Bei dem Turnier in Muju Taekwondowon in der Provinz Nord-Jeolla konkurrieren 145 Athletinnen und Athleten aus 19 Ländern, darunter 32 aus Südkorea, jeweils in fünf Gewichtsklassen der Frauen und Männer miteinander.Die Grand Prix Challenge ist ein Turnier für Athletinnen und Athleten, die nicht zu den ersten 70 der olympischen Rangliste zählen, und findet nun zum zweiten Mal statt.Lee Dae-hoon, Taekwondo-Superstar und olympischer Medaillenträger, wird als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft fungieren. Er wurde im Mai in den Trainerstab der Nationalmannschaft aufgenommen.