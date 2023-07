Bis zu 665 Millimeter Regen in Südkorea in den letzten sieben Tagen

Photo : YONHAP News

Während der heftigen Regenfälle in den letzten sieben Tagen sind in Südkorea mancherorts über 500 Millimeter Regen niedergegangen.Im Zeitraum vom 13. Juli bis 5 Uhr am 19. Juli wurden in Cheongyang in der Provinz Süd-Chungcheong 665 Millimeter Niederschlag gemeldet, in Iksan in der Provinz Nord-Jeolla 596,5 Millimeter und in Sejong 596,4 Millimeter. In Gurye in Süd-Jeolla fielen 584 Millimeter Regen, in Cheongju in Nord-Chungcheong 549 Millimeter und in Mungyeong in Nord-Gyeongsang 522,5 Millimeter.Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge in Südkorea beträgt 1.306,3 Millimeter.Die Wetterbehörde des Landes sagte voraus, dass der Monsunregen am Donnerstag und Freitag in den meisten Landesteilen nachlassen werde. Es werde nur vereinzelte Schauer geben.Am Samstag und Sonntag soll es landesweit regnen. Insbesondere in den zentralen Gebieten könne es viel Regen geben, so der Wetterdienst.