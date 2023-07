Hwang Sun-woo gewinnt Bronze bei Schwimm-WM

Photo : YONHAP News

Hwang Sun-woo hat als erster Südkoreaner bei zwei Schwimmweltmeisterschaften in Folge Medaillen gewonnen.Bei der Schwimm-WM 2023 im japanischen Fukuoka schlug der 20-Jährige im Finale über 200 Meter Freistil der Männer am Dienstag nach 1:44,42 Minuten an und wurde Dritter.Damit verbesserte Hwang den bisherigen Nationalrekord um 0,05 Sekunden, den er bei der Schwimm-WM 2022 in Budapest aufgestellt hatte. Damals hatte er Silber geholt.Hwang stellte das zweite Jahr in Folge bei der Schwimm-Langbahn-WM einen südkoreanischen Nationalrekord auf und schaffte den Sprung aufs Podium.Sein Teamkollege Lee Ho-joon belegte mit 1:46,04 Minuten den sechsten Platz.