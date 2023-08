Wetter: Es wird heute heißer als gestern

Photo : YONHAP News

Heute wird es in Südkorea heißer als gestern sein.Für die meisten Landesteile gelten Hitzewarnungen.Die Tageshöchsttemperaturen sollen um ein bis vier Grad höher als am Vortag liegen. In Daegu, Gwangju und Daejeon werden 36 Grad erwartet, in Seoul und Gangneung 35 Grad.Die Wetterbehörde sagte voraus, dass es für eine Weile weiter schwül sein werde. Die gefühlte Temperatur soll auf bis etwa 35 Grad steigen.Heute soll es landesweit ab und zu bewölkt sein. Am Nachmittag werden in den zentralen Gebieten außer des Ostens der Provinz Gangwon und im Binnenland in der Provinz Nord-Jeolla ortsweise Regenschauer von fünf bis 60 Millimetern erwartet.An einigen Orten wird es starke Schauer von etwa 30 Millimetern pro Stunde geben.