Volleyballerin Kim Yeon-koung will Mitglied der IOC-Athletenkommission werden

Photo : YONHAP News

Volleyballstar Kim Yeon-koung hat die Absicht bekundet, sich um einen Sitz in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu bewerben.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee verschickte kürzlich eine Mitteilung über die Empfehlung von Kandidaten für die IOC-Athletenkommission an die Organisationen unter seinem Dach. Auch Kims Team Heungkuk Life erhielt die Mitteilung, sie erklärte sich bereit zur Bewerbung.Die Auswahl des südkoreanischen Bewerbers für die Kommission soll demnach ein Dreier-Rennen zwischen Kim, dem Sportschützen und Olympiasieger Jin Jong-oh und dem Taekwondo-Sportler und olympischen Medaillengewinner Lee Dae-hoon sein.Die nächste Wahl der IOC-Athletenkommission wird während der Olympischen Spiele 2024 in Paris stattfinden. Südkorea plant, einen einheitlichen Kandidaten aufzustellen.Um die Mitgliedschaft in der IOC-Athletenkommission können sich lediglich diejenigen bewerben, die an den Olympischen Spielen im Wahljahr teilnehmen oder bei den letzten Spielen dabei waren. Kim hatte an den Sommerspielen 2020 in Tokio teilgenommen und zum Einzug der südkoreanischen Frauenmannschaft ins Halbfinale beigetragen.