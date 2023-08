Deutschland und Schweden wollen beim World Scout Jamboree bleiben

Photo : YONHAP News

Deutschland und Schweden wollen beim World Scout Jamboree in Saemangeum bleiben.Die Delegationen Großbritanniens, der USA, Belgiens und Singapur hatten zuvor entschieden, den Veranstaltungsort vorzeitig zu verlassen.Die deutsche Delegation, die etwa 2.200 Mitglieder umfasst, erklärte am Samstag, dass zurzeit keine Abreise erwogen werde, auch wenn die Dinge in den ersten Tagen nicht wie erwartet gelaufen seien.Probleme hinsichtlich Gesundheitsschutz, Hygiene und Bereitstellung von Nahrungsmitteln seien dem Organisationskomitee gemeldet worden. Viele Funktionäre und Freiwillige seien um Lösungen bemüht und in vielen Bereichen gebe es zügig Verbesserungen, hieß es weiter.Schweden hatte am Freitag darüber informiert, weiter an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. Das World Scout Jamboree sei eine einzigartige Erfahrung für die Teilnehmer und es gebe nur eine einmalige Chance zur Teilnahme. Ein Rückzug würde junge Menschen dieser Gelegenheit berauben.Dank der bedeutenden Aufstockung der Vorräte durch die koreanische Regierung, würden täglich Fortschritte gemacht, hieß es weiter.