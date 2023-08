Internationaler Taekwondo-Wettbewerb in Chuncheon eröffnet

Photo : YONHAP News

Kampfrufe erschallen, und es folgen Bewegungen des Taekwondo-Formenlaufs Poomse. Die kräftigen Tritte oder Kicks steil nach oben begeistern das Publikum.Der 14. internationale Korea Open Taekwondo-Wettbewerb ist eröffnet worden. An der internationalen Sportveranstaltung in Chuncheon in der Provinz Gangwon nehmen rund 3.200 Taekwondo-Kämpferinnen und -Kämpfer aus 60 Ländern teil. Der diesjährige Wettbewerb findet im bisher größten Umfang statt.Kim Min-young von der Taekwondo-Abteilung der Universität Yongin sagt, es sei sehr erfreulich, dass ein Umfeld für den Austausch mit ausländischen Sportlern durch Wettkämpfe geschaffen worden sei.Die Wettkämpfe finden in den drei Disziplinen Poomse (vorgeschriebene Bewegungsabläufe im Taekwondo), Zweikampf und Zerschlagen bis zum 14. August statt.Bei dem Wettbewerb können die Teilnehmer sich Punkte für eine Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 sichern. Für ein faires Urteil gibt es ein System für 360-Grad-Videos, das auch bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr zum Einsatz kommt.Die Vorbereitungsmaßnahmen gegen die Hitze und den Taifun wurden ebenfalls verstärkt. Das Organisationskomitee betreibt auch außerhalb des Wettkampfortes rund um die Uhr klimatisierte Aufenthaltsräume für die Teilnehmer.Die ausländischen Teilnehmer sind offenbar zufrieden mit den Vorbereitungen des Organisators. Ein Teilnehmer aus Katar sagte, der Veranstaltungsort sei überall gut klimatisiert und sauber. Die Südkoreaner seien sehr gastfreundlich.Vom 18. bis 24. August findet dann das internationale Taekwondo-Kulturfestival statt, an dem rund 15.000 Sportler und Funktionäre teilnehmen.