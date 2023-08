Badminton-WM: Südkorea erzielt mit drei Gold bisher bestes Ergebnis

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Badminton-Weltmeisterschaften 2023 drei der fünf Disziplinen gewonnen.Bei der WM in Kopenhagen holte Südkorea Gold im Dameneinzel, Mixed und Herrendoppel sowie Bronze im Damendoppel.Es war das bisher beste Abschneiden südkoreanischer Badmintonspieler bei einer WM.An Se-young besiegte im Finale im Dameneinzel Carolina Marin aus Dänemark mit 2:0. An gewann damit als Erster unter den südkoreanischen Badmintonspielerinnen und -spielern den WM-Titel in einem Einzelwettbewerb.An hatte dieses Jahr bis Juli sieben Siege errungen und dreimal den zweiten Platz und einmal den dritten Platz belegt. Im August wurde sie Weltranglistenerste.