Fußball: Südkorea und Wales trennen sich unentschieden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat ihr Freundschaftsspiel gegen Wales mit einem torlosen Unentschieden beendet.Damit gelang es der südkoreanischen Nationalelf erneut nicht, den ersten Sieg unter Trainer Jürgen Klinsmann zu erzielen.Südkorea und Wales trennten sich im Spiel am Donnerstag (Ortszeit) im Cardiff City Stadium in der walisischen Hauptstadt Cardiff mit einem 0:0-Unentschieden.Der Versuch, durch den Einsatz von Son Heung-min und Cho Gue-sung eine offensive Spielweise durchzusetzen, erzielte nicht den gewünschten Effekt. Auch die Einwechslung von Hwang Hee-chan und Lee Soon-min hatte kaum Wirkung.Die südkoreanische Fußballmannschaft wird in ihrem zweiten Freundschaftsspiel in Europa am 12. September gegen Saudi-Arabien antreten.