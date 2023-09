Woo Sang-hyeok gewinnt als erster Südkoreaner Diamond League Finale

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeol hat als erster Südkoreaner beim Diamond League Finale gewonnen.Woo sicherte sich den Titel am Samstag in Eugene im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon mit übersprungenen 2,35 Metern. Für seinen Sieg erhielt der Athlet 30.000 Dollar Preisgeld.Er stellte den von ihm selbst bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und der WM im letzten Jahr aufgestellten Landesrekord ein.Gleichzeitig qualifizierte Woo sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Für eine Olympia-Teilnahme müssen zwischen dem 1. Juli dieses Jahres und 30. Juni kommenden Jahres 2,33 Meter übersprungen werden.Die Diamond League ist eine jährliche Serie von insgesamt 14 Wettkämpfen. Für jede Platzierung bei den ersten 13 Wettkämpfen werden Punkte vergeben. Die besten sechs konkurrieren beim 14. Wettkampf, dem Diamond League Finale, um den Titel.